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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

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يستضيف فريق ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء نظيره أوساسونا في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويسعى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني إلى استغلال الدفعة المعنوية المرتفة للاعبيه في الأيام الجارية بعد الفوز في الجولة السابقة على الغريم التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو، من أجل تحقيق الفوز اليوم واعتلاء قمة جدول ترتيب البطولة.

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة بفارق نقطة خلف المتصدر فريق ريال سوسييداد فيما يحتل أوساسونا المركز السادس وله 18 نقطة والفوز أيضاً الليلة يمنحه صدارة جدول الترتيب.

وتنطلق المباراة بين ريال مدريد وأوساسونا عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الموافق 10:30 بتوقيت مكة المكرمة ويحتضن هذه المواجهة ملعب سانتياجو برنابيو في برشلونة.

ويغيب عن ريال مدريد عدد من أهم لاعبيه في هذه المباراة ومنهم: جاريث بيل وإيسكو وفيدي فالفيردي وداني سيبايوس.

وينتظر أن يخوض ريال مدريد المباراة أمام أوساسونا بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

المصرى اليوم

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