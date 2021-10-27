فريق «واما» ضيوف «معكم منى الشاذلي» الخميس والجمعة

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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، أعضاء فرقة «واما» الغنائية (أحمد فهمي، نادر حمدي، محمد نور، أحمد الشامي)، في حلقة جديدة من برنامج «معكم»، تذاع يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع على قناة CBC، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويأتي اللقاء عقب حالة النجاح الكبير التي يعيشها الفريق، بعد نجاح أغنيتهم «نجمة معدية»، التي جمعت الفريق مرة أخرى بعد غياب سنوات، وتحقيقها أرقام استماع عالية على المنصات.

ويتحدث أعضاء الفريق عن بدايات مشوارهم الفني، الذي بدأ عندما كان «نور وفهمي» في فرقة الفنان هاني شاكر الموسيقية، وأبرز المواقف التي جمعتهم على مدار مسيرتهم الفنية.

ويقدم الفريق خلال الحلقة، عددا من الأغاني التي اشتهروا بها، منها «ده كلام»، «نجمة معدية»، «فطومة». كما تتضمن الحلقة ألعابا وتحديات ومنافسات بين الضيوف.