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ماذا يحوي دولاب محمد صلاح في غرفة تغيير الملابس باستاد أنفيلد ؟

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ماذا يحوي دولاب محمد صلاح في غرفة تغيير الملابس باستاد أنفيلد ؟ ماذا يحوي دولاب محمد صلاح في غرفة تغيير الملابس باستاد أنفيلد ؟

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ماذا يحوى دولاب محمد صلاح داخل نادى ليفربول؟ سؤال قد يثير فضول كثيرين من متابعى ومشجعى صلاح.


«المصرى اليوم» دخلت غرفة تغيير الملابس ووصلت إلى المكان المخصص لمتعلقات «مو»، وهو عبارة عن دولاب صغير مكتوب عليه اسم صلاح ومكون من ضلفة بخمسة أرفف مخصصة لملابسه ومتعلقاته الشخصية مثل المفاتيح أو التليفون المحمول أو حافظة النقود والكروت البنكية وخلافه.


الرف العلوى توجد به وصلة كهرباء يستخدمها صلاح أحيانا لشحن هاتفه المحمول، أما الرف السفلى فهو مخصص للحذاء وبينهما ثلاثة أرفف للملابس، بينما تم تعليق فانلة صلاح خارج الضلفة بشكل مهندم للزائرين. ويظل المكان مفتوحًا للزائرين ولا يتم غلقه إلا فى اليوم الذى تقام به المباريات.

الجدير بالذكر أن مشجعي ليفربول يعشقون محمد صلاح لدرجة جعلتهم يتغنون به في اغانيهم الحماسية، فيما أظهرت دراسة اجرتها جامعة كامبريدج منذ عدة أشهر إن صلاح كان له تأثير كبير في تقليل ما يعرف بالاسلاموفوبيا، وتقليل العنف ضد المسلمين، وتصحيح الصورة لدى جماهير ليفربول والبريطانيين بشكل عام، عن المسلمين، نظرا لاخلاقه الرفيعة وأعماله الخيرية الكثيرة في بريطانيا ومصر وسوريا ودول أخرى، فضلا عن مهاراته الكروية العالية ، ومساهمته في إحراز بطولات غير مسبوقة لناديهم المفضل.

صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح

المصرى اليوم

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