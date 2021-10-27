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«صلاح الخير».. «مو» يخصص رواتب للاجئين ودعم للأرامل والأيتام والفقراء

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«صلاح الخير».. «مو» يخصص رواتب للاجئين ودعم للأرامل والأيتام والفقراء «صلاح الخير».. «مو» يخصص رواتب للاجئين ودعم للأرامل والأيتام والفقراء

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«مو» يتبرع بالملايين للفقراء والأيتام والأرامل، ويخصص ميزانيات شهرية لدعم التعليم والصحة فى وبريطانيا ودول أخرى، كما أن مؤسسة «صلاح» الخيرية تقدم رواتب شهرية للاجئين السوريين الفقراء.

تبرعات «صلاح» سبقت ارتباطه بنادى ليفربول، ففى عام 2016 تبرع صلاح بنحو 5 ملايين جنيه مصرى لصندوق «تحيا مصر» الذى يمول مشروعات تنموية، كما تبرع بنحو 54 مليون جنيه مصرى، لمستشفى علاج السرطان بالقاهرة، كما تبرع بملايين الجنيهات لمستشفى فى بلده بسيون، فضلا عن بناء مدرسة ابتدائية بميزانية بلغت 17 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن مشجعي ليفربول يعشقون محمد صلاح لدرجة جعلتهم يتغنون به في اغانيهم الحماسية، فيما أظهرت دراسة اجرتها جامعة كامبريدج منذ عدة أشهر إن صلاح كان له تأثير كبير في تقليل ما يعرف بالاسلاموفوبيا، وتقليل العنف ضد المسلمين، وتصحيح الصورة لدى جماهير ليفربول والبريطانيين بشكل عام، عن المسلمين، نظرا لاخلاقه الرفيعة وأعماله الخيرية الكثيرة في بريطانيا ومصر وسوريا ودول أخرى، فضلا عن مهاراته الكروية العالية ، ومساهمته في إحراز بطولات غير مسبوقة لناديهم المفضل.

صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح

المصرى اليوم

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