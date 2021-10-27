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أمام «أنفيلد».. «الريدز» يبيع كمامات لحماية جماهيره من عدوى كورونا

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أمام ستاد «أنفيلد».. «الريدز» يبيع كمامات لحماية جماهيره من عدوى كورونا أمام «أنفيلد».. «الريدز» يبيع كمامات لحماية جماهيره من عدوى كورونا

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وضعت إدارة نادى ليفربول إشارة عن المدخل الرئيسى للنادى، لتعلن عن بيع النادى كمامات الحماية من كورونا.


النادى بذلك «يضرب 3 عصافير بحجر واحد»، حسب التعبير الدارج، فهو يساهم فى حماية جماهيره وضيوفه والحد من انتشار كورونا، ومن ناحية أخرى يضع علامة النادى على الكمامة لتصبح إعلانًا متحركًا يحمله كل من يرتدى الكمامة، ومن ناحية ثالثة يضيف موردًا ماليًّا جديدًا لصندوق النادى، حيث يبيع آلاف الكمامات وسعر الكمامة الواحدة 4 جنيهات بعد الخصم، حيث كان سعرها سابقًا 6 جنيهات إسترلينية.

الجدير بالذكر أن مشجعي ليفربول يعشقون محمد صلاح لدرجة جعلتهم يتغنون به في اغانيهم الحماسية، فيما أظهرت دراسة اجرتها جامعة كامبريدج منذ عدة أشهر إن صلاح كان له تأثير كبير في تقليل ما يعرف بالاسلاموفوبيا، وتقليل العنف ضد المسلمين، وتصحيح الصورة لدى جماهير ليفربول والبريطانيين بشكل عام، عن المسلمين، نظرا لاخلاقه الرفيعة وأعماله الخيرية الكثيرة في بريطانيا ومصر وسوريا ودول أخرى، فضلا عن مهاراته الكروية العالية ، ومساهمته في إحراز بطولات غير مسبوقة لناديهم المفضل.

صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح
صلاح

المصرى اليوم

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