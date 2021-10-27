في جولة«المصري اليوم» داخل أنفيلد.. محمد صلاح خير سفير لسماحة الثقافة العربية

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مع بداية العام الماضى، بدأ متحف الشمع فى بريطانيا، والمعروف بمتحف «مدام توسو»، تجهيزاته للبدء فى تنفيذ تمثال لمحمد صلاح.

نشر الموقع الرسمى للمتحف، وقتها، تغريدة تشويقية بمناسبة البدء فى تصنيع تمثال نجم الكرة الأشهر محمد صلاح.

قبل أيام فقط، أزيح الستار عن التمثال بعد اكتمال تصميمه، إذ تكلف نحو 212 ألف دولار بعدما شارك فى تنفيذه نحو 20 فنانًا.

إدارة المتحف دعت محمد صلاح، للاحتفال بهذا الحدث وأخذ بعض الصور التذكارية مع تمثاله.

يعد التمثال هو الأول للاعب عربى فى متحف مدام توسو، لكنه الثانى بشكل عام، حيث سبقه بنحو 10 سنوات تمثال اللاعب ستيفن جيرارد لاعب ليفربول.

يعد متحف مدام توسو من أهم متاحف الشمع فى العالم، ويضم تماثيل لشخصيات عديدة من مشاهير السياسة والفن والرياضة

وأثناء رحلتى إلى نادى ليفربول، تحدثت إلى سائق التاكسى مارك ماكنزى عن مهمتى الصحفية، فوجدته متيمًا بنادى ليفربول ومن عشاق محمد صلاح، ثم قال لى إنه لديه أصدقاء مسلمون كثيرون من باكستان ودول عربية، لكن حبه لمحمد صلاح جعله يتعرف أكثر على سماحة الثقافة العربية والإسلامية.

كلمات سائق التاكسى جعلتنى أستدعى دراسة أعلنتها جامعة كامبريدج فى يونيو الماضى حول تأثير محمد صلاح على الصورة الذهنية لجماهير ليفربول عن الإسلام.

الدراسة أثبتت أن معدل الكراهية والجريمة ضد المسلمين فى مدينة ليفربول بشكل خاص وبريطانيا عامة، انخفض بنسبة كبيرة، بسبب محمد صلاح.

وقالت جامعة «كامبريدج» إن معدل الجريمة والكراهية ضد المسلمين فى مدينة ليفربول انخفض بنسبة 16٪ منذ انضمام صلاح للريدز فى عام 2017، قادمًا من نادى روما الإيطالى.

صلاح

الدراسة أوضحت أن جماهير ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعى قاموا بتقليص رسائل الكراهية تجاه الإسلام والمسلمين بنسبة 50٪، مقارنة بباقى مشجعى الأندية الأخرى. واستشهدت دراسة الجامعة البريطانية العريقة بما حدث خلال مباريات الفريق فى العام 2018، حينما كان المشجعون يهتفون باسم صلاح، بل هتف بعضهم قائلا: «إذا سجل صلاح أهدافًا أخرى سأكون مسلمًا أيضًا، وسأجلس فى المسجد».

وبحسب الدراسة، فإن اعتزاز صلاح بهويته الإسلامية وتقديمه صورة صحيحة عن الدين الإسلامى، جعلا المشاعر الإيجابية تجاهه تشمل معظم المسلمين فى ليفربول وبريطانيا.

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صلاح

صلاح

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