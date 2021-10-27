«المصري اليوم في جولة داخل ليفربول: مسجد واستراحة للاعبين أبرز معالم ملعب «أنفيلد»

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ينظم نادى ليفربول «الريدز» زيارات لجماهيره ومشجعيه من عشاق كرة القدم للتعرف أكثر على ناديهم المفضل.. تكلفة تلك الزيارة 23 جنيها إسترلينيًا، ومدتها هى نفس مدة مباراة كرة القدم «ساعة ونصف الساعة»، يقوم الزائر خلال تلك الفترة بالتجول داخل أروقة النادى، فيشاهد مع مرشد الرحلة المتحف وغرف تغيير الملابس واستراحة اللاعبين والمسجد، وغير ذلك من الأماكن التى تستحق الزيارة.

«المصرى اليوم» قررت خوض تلك التجربة وإجراء جولة داخل نادى ليفربول للتعرف أكثر على ذلك المكان الذى تشع منه شمس «فخر العرب» محمد صلاح.

أول ما يلفت انتباهك هو الصورة الكبيرة لصلاح التى تتصدر واجهة النادى من الخارج، ثم صوره المعلقة على جدران النادى من الداخل، ما يعكس حفاوة وتقدير النادى لمحمد صلاح.

يخصص النادى بابا للزيارات فقط.. وفى الاستقبال، تجد فريق الإرشاد، فيكتور أو إيان أو فيليبس، الذين يتم تكليف أحدهم بمرافقة الزوار والصعود بهم من الطابق الأرضى حتى الطابق السادس للنادى للتعرف على تاريخ النادى.

تبدأ الجولة بزيارة ممر رئيسى داخل النادى، على جدرانه صور مدراء النادى القدامى ممن صنعوا مجده وعراقته، مثل جو فاجان، وكينى دالجلش، وجيرالد هولير وغيرهم، ثم يتحرك فوج الزيارة لقاعة أخرى لمشاهدة فيلم تسجيلى مدته أقل من 10 دقائق، يتناول بشكل سريع تاريخ النادى منذ التأسيس وأابرز المحطات فى تاريخه والبطولات التى أحرزها، ثم تتواصل فقرات الجولة مرورا بزيارة قاعة الاجتماعات وغرفة الصحافة والمسجد وصالة المؤتمرات الصحفية وقاعة كبار الزوار وغرفة تغيير الملابس، ومكان استراحة اللاعبين، وغرفة المساعدة الطبية، وصالة الجيم.. ثم أخيرا زيارة أرض الملعب ذاته ودكة الاحتياط والأماكن المخصصة للطاقم الفنى والطاقم الطبى.

من الطابق السادس للنادى، شرح مرشد الرحلة «فيكتور» خطة التوسع التى تريد إدارة النادى تنفيذها خلال العامين المقبلين ببناء مدرجات جديدة للجماهير، بحيث يستوعب عددا أكبر من الجماهير. يقول فيكتور إن الملعب يسع الآن نحو 53 ألفا و394 متفرجا، جميعهم جالسون بالمدرجات الأربعة المحيطة بأرض الملعب، لكن الإدارة لديها خطة لتمديد أحد المدرجات وتعليته خلال العامين المقبلين بحيث يستوعب الملعب نحو 65 ألف متفرج.

وتحدث «فيكتور» عن تأثير جائحة كورونا على زيارات وفود النادى، فقال إن ليفربول تأثر بالجائحة شأن باقى قطاعات الأعمال ومؤسسات الثقافة والرياضة حول العالم، وظهر ذلك جليا فى أرقام زائريه. ويؤكد «فيكتور» أنه قبل جائحة كورونا كان النادى يستقبل الآلاف يوميا الراغبين فى عمل جولة سياحية داخل أروقة النادى، وكانت الإدارة تضطر لتقسيمهم على مجموعات كبيرة، بينما بعد جائحة كورونا تراجع العدد إلى متوسط 150 زائرا يوميا، يتم تقسيمهم على 5 أو 6 مجموعات، كل مجموعة قوامها 25 أو 30 فردا.

وقبل نهاية الجولة، ذهبنا لمحال بيع تيشيرتات اللاعبين، وبالحديث مع البائعين وجدنا أن تيشيرت محمد صلاح هو الأكثر مبيعا الآن، حتى فى ظل جائحة كورونا وتراجع المبيعات بشكل عام يظل تيشيرت صلاح فى الصدارة، أما ثانى التيشيرت مبيعا فكان تيشيرت ساديو، يليه فيرجيل، ثم فابينو، حيث تشهد تيشيرتات هؤلاء اللاعبين مبيعات عالية أيضا.. ويبلغ سعر التيشيرت 70 جنيها، وبعد الضريبة يصل لـ85 جنيها إسترلينيا.

صلاح

صلاح

صلاح

صلاح

صلاح

صلاح