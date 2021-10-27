الصحة العالمية تُحذر: وباء كورونا لم ينته بعد

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حذرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية من أن وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لم ينته بعد، كما دعت الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها المنظمة.

وقالت اللجنة في بيان، الأربعاء، إنها قررت الأسبوع الماضي بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثا استثنائيا يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديدا بمواصلة التفشي عالميا والتأثير على حركة التنقل ويتطلب استجابة دولية منسقة«.

وتجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 برئاسة الفرنسي ديدييه حسين، كل 3 أشهر لتقييم الوضع الوبائي، وبعد اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، أصدرت بيانا أمس أكدت فيه أنه «في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة استخدام لقاحات وعلاجات ضد كوفيد-19، فإن تحليل الوضع الحالي ونماذج التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد.

وكانت قد وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاحي «موديرنا» و«فايزر-بايونتيك» ويعتمدان على تقنية الحمض الريبي النووي المرسال ولقاحي «سينوفارم» و«سينوفاك» الصينيين ولقاح «جونسون أند جونسون» بالإضافة إلى نسخ مختلفة من لقاح «أسترازينيكا»، ومن المتوقع اتخاذ قرار قريبا بشأن لقاح «كوفاكسين» الذي طوره مختبر «بهارات بايوتيك» الهندي، وفقا للوكالة الفرنسية.