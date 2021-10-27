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جامعة بني سويف تتقدم 18 مركزًا في تصنيف «US news»

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جامعة بني سويف تتقدم 18 مركزًا في تصنيف «US news» جامعة بني سويف تتقدم 18 مركزًا في تصنيف «US news»

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، احتلال الجامعة الترتيب 538 عالميا في مجال الفيزياء و815 عالميا في مجال الكيمياء، طبقاً لنتائج تصنيف US news الأمريكي، كما حصلت الجامعة في تصنيف قطاع علوم الأدوية والسموم على المرتبة رقم 188 عالميا متقدمة 54 مركزاُ عن العام الماضي.

وأضاف الدكتور منصور أن الجامعة حصلت على المرتبة الحادية عشر على الجامعات المصرية والذى وصل عددهم هذا العام إلى 17 جامعة داخل التصنيف، وصنفت في المرتبة رقم 994 عالميا ضمن أفضل الجامعات والذى يزيد عددهم عن 25 ألف جامعة، متقدمة 18 مرتبة عن العام الماضي عالميا، كما حصلت على المرتبة رقم 36 على المستوى الإفريقي.

وأوضح الدكتور منصور أن تصنيف US news يعتمد على عدة معايير معظمها مرتبطة كليا بالبحث العلمي والنشر الدولي على التوالي، بالإضافة إلى السمعة البحثية عالميا وإقليميا بنسب متساوية 12.5% لكل منهما- النشر الدولي ويمثل 10%، الكتب الدولية 2.5%، المؤتمرات الدولية 2.5%، معدلات الاستشهاد النوعية 10%، العدد الإجمالي للاستشهادات 7.5%، عدد الأبحاث في المجلات المستشهد بها في الربع الأول (Q1a) 12. ، نسبة الأبحاث في المجلات المستشهد بها في الربع الأول (Q1a) 10%، التعاون الدولي 5%، عدد الأبحاث المنشورة بالتعاون مع باحثين دوليين 5%، عدد الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى 1% وزنها 5%، نسبة الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى 1% وزنها 5%.

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، إلى تنوع التصنيفات العالمية للجامعات منها الإسباني والأمريكي والإنجليزي والصيني، حيث يعتمد كل تصنيف على عدة معايير أهمها البحث العلمي والنشر الدولي والتعاون الدولي ومعايير جودة التعليم وتوظيف الخريجين وعلاقة الجامعة بالصناعة، لافتة إلى أن معايير التصنيف في حد ذاتها تعد طريقة لترتيب الجامعات سواء دوليا أو إقليميا أو على مستوى موضوع علمي معين وأيضا للجامعات الشابة والجامعات الموجودة في دول العالم النامية، حيث جاءت نتيجة تصنيف US news مؤشر واضح لتحقيق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لدعم رفع التصنيف من قبل مركز تطوير الأداء الجامعي ومكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، وذلك لدعم البحث العلمي وتطوير مخرجاته ضمن أحد أهداف إدارة الجامعة لتحقيق رؤية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصرى اليوم

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