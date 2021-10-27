مدير "الموارد البشرية" بالقصيم يترأّس اجتماع لجنة شؤون الأسرة

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جرت مناقشة المقترحات والمبادرات التطويرية

ترأس مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. فهد بن محمد المطلق، صباح يوم الأربعاء، الاجتماع السادس لأعضاء لجنة شؤون الأسرة بالقصيم، بمتابعة أمير المنطقة الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود.

جرى خلال الاجتماع مناقشة المقترحات والمبادرات التطويرية التي تعتزم اللجنة الإعلان عنها، تماشيًا مع الأهداف والخطط التي درست من قبل اللجنة.

من جانبه قدم رئيس اللجنة د."المطلق" شكره للجهات المشاركة والمتفاعلة، وأوصى بأهمية استمرار التكامل.

يذكر أن الاجتماع عُقد بعد تشكيل أعضاء اللجنة بموافقة أمير المنطقة.