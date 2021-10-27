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البحرين تدين استمرار مليشيا الحوثي استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة

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البحرين تدين استمرار مليشيا الحوثي استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة البحرين تدين استمرار مليشيا الحوثي استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة
شدّدت على موقفها الثابت والداعم للسعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها

البحرين تدين استمرار مليشيا الحوثي استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة

‬أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أراضي المملكة العربية بطائرات مسيرة مفخخة، التي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، وإطلاقها لطائرة مسيرة مفخخة أخرى تجاه مدينة نجران.

وشددت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة للمملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها دائمًا فيما تتبناه من سياسات وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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