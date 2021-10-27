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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الطفلة المصرية الروسية تيا حمدى حسن، 6 سنوات، الحاصلة على المركز الأول على مستوى روسيا في مسابقة ملكة جمال الأطفال، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

وتيا طفلة لأب مصرى يعمل في مجال السياحة وأم روسية، تتقن عدة لغات منها العربية والروسية والانجليزية وتعشق مدينة شرم الشيخ التي ولدت بها وتتمنى أسرتها المشاركة في حملة دعائية لكافة المعالم السياحية لمدينة شرم الشيخ.

ووجه محافظ جنوب سيناء بإعداد حملة دعائية كبرى بمشاركة تيا لإبراز أهم المعالم السياحية لمدينة السلام، وقدم الشكر لعائلتها على هذا الشعور الوطنى وقام بإهدائهم بعض الهدايا التذكارية.