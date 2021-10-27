محمد صلاح يسبق رونالدو وجورجينو .. تسريبات توضح الفائز بالكرة الذهبية

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نشرت صحيفة ذا صن البريطانية صورة مسربة توضح هوية اللاعب الفائز بالكرة الذهبية وترتيب قائمة اللاعبين الأوائل.

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وأظهرت الصورة حصول روبرت ليفانودفيسكي لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الأولمبي على الكرة الذهبية فيما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في المركز الثاني.

واحتل الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد في المركز الثالث، وجاء الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع.

وتواجد الإيطالي جورجينو في المركز الخامس بالرغم من تقديمه موسم رائع بالحصول على دوري أبطال أوروبا ويور 2020، ثم زميله في تشيلسي كانتي.