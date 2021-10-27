أول بيان من النائب العام بشأن التحقيق مع مسؤولين بوزارة الصحة

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أعلنت النيابة العامة، في بيان صحفي الأربعاء، أنها تولت أمس الثلاثاء مباشرة التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم.

وأوضح البيان أن إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، مضيفا: «إزاء ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية».

وأكد البيان أن النيابة العامة حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات.