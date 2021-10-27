«حلال ولكن بشرط».. «الإفتاء» توضح حكم الاستثمار في البورصة

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أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال أحد السائلين حول حكم الشرع في الاستثمار في البورصة، وذلك عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيسبوك».

وقال «عثمان»، خلال بث مباشر للرد على استفسارت المتابعين، الأربعاء، إن الاستثمار في البورصة جائز، طالما أن أعمال البورصة في شركات مصرح بها، وشركات قانونية، ليست أعمالها محرمة.

وأضاف أن الاستثمار في البورصة أيضًا جائز طالما أنه على سبيل التربح والبيع والشراء، وليس على سبيل الإفساد، لأنه يدخل تحت بند الاستثمار، لأن البورصة أصبحت جزء من اقتصاديات الدول.