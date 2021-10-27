أخبار عاجلة

السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا -
بشرى تدعم سهير البابلي بعد دخلوها العناية المركزة: «أيقونة المسرح والفن» -
عرض الأفلام رقميًا يلتهم من عائداتها فى شباك التذاكر.. هوليوود تحاول استعادة الملايين أمام كورونا -
واشنطن تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيجاسوس» للتجسس على القائمة السوداء -
«فؤاد»: القيادة السياسية تولي أولوية قصوى لمشروعات التصدي لآثار التغيرات المناخية -
السيسي يطلع على نتائج زيارة مدبولي لجناح مصر في إكسبو 2020 دبي -
مكتب رئيس وزراء السودان المعزول: حمدوك يريد عودة الوضع السابق لبدء الحوار -
السيسي يتابع مع مدبولي والجزار مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» -
الرئاسة الجزائرية: قصف مغربي على حدود الصحراء الغربية قتل 3 جزائريين -
وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«حلال ولكن بشرط».. «الإفتاء» توضح حكم الاستثمار في البورصة

Print
«حلال ولكن بشرط».. «الإفتاء» توضح حكم الاستثمار في البورصة «حلال ولكن بشرط».. «الإفتاء» توضح حكم الاستثمار في البورصة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال أحد السائلين حول حكم الشرع في الاستثمار في البورصة، وذلك عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيسبوك».

وقال «عثمان»، خلال بث مباشر للرد على استفسارت المتابعين، الأربعاء، إن الاستثمار في البورصة جائز، طالما أن أعمال البورصة في شركات مصرح بها، وشركات قانونية، ليست أعمالها محرمة.

وأضاف أن الاستثمار في البورصة أيضًا جائز طالما أنه على سبيل التربح والبيع والشراء، وليس على سبيل الإفساد، لأنه يدخل تحت بند الاستثمار، لأن البورصة أصبحت جزء من اقتصاديات الدول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

بشرى تدعم سهير البابلي بعد دخلوها العناية المركزة: «أيقونة المسرح والفن»

بشرى تدعم سهير البابلي بعد دخلوها العناية المركزة: «أيقونة المسرح والفن»

عرض الأفلام رقميًا يلتهم من عائداتها فى شباك التذاكر.. هوليوود تحاول استعادة الملايين أمام كورونا

عرض الأفلام رقميًا يلتهم من عائداتها فى شباك التذاكر.. هوليوود تحاول استعادة الملايين أمام كورونا

واشنطن تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيجاسوس» للتجسس على القائمة السوداء

واشنطن تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيجاسوس» للتجسس على القائمة السوداء