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أيتام "كهاتين" يتعرفون على معالم المدينة المنورة

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للاطلاع على الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة

أيتام

نفذت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة "كهاتين" رحلة لأيتامها للمدينة المنورة بمشاركة 10 أبناء، للاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة زائري المدينة المنورة.

وأوضح مدير عام الجمعية أحمد اللحياني، أن "كهاتين" جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام وتنميتهم بمنطقة مكة المكرمة في الفرع الرئيسي بمكة وفروعها في المدينة المنورة والطائف، وتقدم خدماتها للأيتام والأرامل بما يحسّن جودة حياتهم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن رحلة المدينة المنورة التي نفذتها الجمعية شارك 10 من الأبناء المسجلين بالجمعية، موضحًا أن الرحلة كانت عبر قطار الحرمين؛ حيث نقل جميع المشاركين من مكة إلى المدينة المنورة، وصل المشاركون لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه.

ثم تمت زيارة المعارض والمعالم التاريخية بالباص السياحي للاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة زائري المدينة المنورة، واختتمت الرحلة بتوزيع الهدايا على الأيتام وإقامة فعاليات ترفيهية لهم في أحد المنتجعات السياحية.

وجرى، ولله الحمد، توفير وسائل النقل المريحة، ووجبات الإعاشة المتنوعة، التي تلبي مختلف الأذواق والرغبات.

كما ساهمت الجمعية بتسكين المشاركين في فنادق ذات التصنيف العالمي 5 نجوم ومطلة على المسجد النبوي، بهدف توفير الأجواء المريحة وتهيئتها لهم.

أيتام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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