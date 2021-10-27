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الاحتلال يوافق على بناء 3000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية

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الاحتلال يوافق على بناء 3000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية الاحتلال يوافق على بناء 3000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية
قوبلت بانتقادات شديدة من أمريكا

الاحتلال يوافق على بناء 3000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية

صادق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأربعاء"، على تنفيذ خطط لبناء حوالي 3000 منزل للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطط قوبلت بانتقادات شديدة من حليفتها الولايات المتحدة.

وذكر مسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية أن لجنة مختصة بالتخطيط في مكتب الاتصال الإسرائيلي مع الفلسطينيين أعطت موافقة أولية على خطط بناء 1344 وحدة سكنية وموافقتها النهائية على مشروعات لبناء 1800 مسكن؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأبدت الولايات المتحدة معارضة شديدة لخطط بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية؛ لأنها تضر بفرص التوصل لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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