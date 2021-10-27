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رد الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الأسبق، على هجوم قناة النادي الأهلي، ضد محمود ناجي، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام انبي، وذلك بسبب احتسابه ضربة جزاء للفريق الأبيض بعد عرقلة يوسف أوباما.

وكان إسلام الشاطر مقدم برنامج «البيت الكبير» على قناة الأهلي، قال«إحنا ابتدينا ولا إيه؟ الأمور التحكيمية إمبارح كانت رائعة، والنهاردة أول خطأ تحكيمي في مباراة الزمالك وإنبي».

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«كمية الكلام من الاهلاوية علي ضربة جزاء الزمالك اللي اتحسبت ومنهم قناة الاهلي و مقدميها ومافيش حد جاب سيرة عن ضربة جزاء زيزو، التي لم تحتسب و طبعا حرام شرعا نتكلم عنها ولا دي مش خطأ تحكيمي».

وأضاف:«قناة الاهلي مش بتجيب سيرة الزمالك خالص والبرنامج مش اسمه البيت الكبير اسمه الزمالك الكبير و لما نتكلم احنا في قناتنا في السابق كان يتقال بتتكلموا علي الاهلي اكثر ما بتتكلموا علي الزمالك و احنا بنعمل فتنه و قناة الاهلي بتعمل رز باللبن و في الاخر لازم كل واحد يبص في ورقته علي رأي صديقي سيف زاهر»

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على انبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز