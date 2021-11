★ ★ ★ ★ ★

أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، حديث العالم أجمع، وذلك بعد إحرازه هاتريك في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه مع الغريم مانشستر يونايتد، في مسرح الأحلام أولد ترافورد، وذلك ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتعثرث المفاوضات بين صلاح وإدارة الريدز، وأصبح موقفه غير مؤكد بالاستمرار مع الفريق، وجاءت بعض الأخبار الصحفية عن إرادة اللاعب المصري في الحصول عل 400 ألف جنية إسترليني أسبوعيًا.

ووفقًا لصحيفة «ذا ميرور» الإنجليزية، إن جماهير ليفربول أطلقت أغنية جديدة للفرعون المصري محمد صلاح، توجه فيها رسالة صريحة لمالكي الريدز بالتجديد لصلاح.



وعلى غرار أغنية «Heaven is the place on earth»، لبليندا كارليسلي، غنوا الجماهير.

“ The silky Egyptian is what we need..Mo Salah is won The Premier League”

“John Henry give him what he’s worth.. Mo salah is the best on the earth”

«المصري الحريري هو ما نحتاجه، محمد صلاح فاز بالدوري الإنجليزي»

«جون هنري، أعطه ما يريدإنه يستحق، مو صلاح هو الأفضل على وجه الأرض»

سجل محمد صلاح 10 أهداف حتى الأن في الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي، وهو متصدر الهدافين.