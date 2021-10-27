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وزير المالية: إقبال متزايد من المستوردين على الانضمام لـ«التسجيل المسبق للشحنات»

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وزير المالية: إقبال متزايد من المستوردين على الانضمام لـ«التسجيل المسبق للشحنات» وزير المالية: إقبال متزايد من المستوردين على الانضمام لـ«التسجيل المسبق للشحنات»

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تسير بخطى ثابتة منذ بدء التطبيق الإلزامى اعتبارًا من أول أكتوبر الحالى بالموانئ البحرية، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات قد تُواجه مجتمع الأعمال، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب فى مؤشرات التنافسية الدولية.

وأوضح معيط، في بيان صحفي الأربعاء، أن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم ١١ ألفًا، وتم استصدار أكثر من ٨٠ ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من ٥٠ ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن.

المصرى اليوم

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