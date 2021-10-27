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أسطورة مانشستر يونايتد يكشف توقعه المُثير عن المُنافسة بالدوري الإنجليزي

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أسطورة مانشستر يونايتد يكشف توقعه المُثير عن المُنافسة بالدوري الإنجليزي أسطورة مانشستر يونايتد يكشف توقعه المُثير عن المُنافسة بالدوري الإنجليزي

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أصر بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد على أن تشيلسي ليس في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. يزعم النجم الإنجليزي السابق أن ليفربول ومانشستر سيتي سيتنافسان على اللقب بحلول نهاية الموسم.

يأتي ذلك على رغم من فوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبدأ بداية جيدة لموسمهم. لقد قاموا بعمل جيد في جميع المسابقات وهم حاليًا في صدارة جدول الدوري الممتاز.

ومع ذلك، فإن بول سكولز غير راغب في وضعهم في سباق اللقب - بينما دعمهم بعض النقاد للذهاب إلى النهاية. ومع ذلك، فقد اعترف نجم الشياطين الحمر السابق بأن البلوز كانوا رائعون في الموسم الماضي.

وقال سكولز في تصريحات إلى «سكاي سبورتس» البريطانية: «تشيلسي. لست متأكدًا، لقد كانوا رائعين وأعتقد أنهم متميزين، لكنني أعتقد المُنافسة على اللقب ستكون بين ليفربول ومانشستر سيتي».

وأذهل سكولز مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا الشهر بزعم أن تشيلسي كان ضعيفًا من الناحية الدفاعية، حيث فاز البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي باستقبال أربعة أهداف فقط واستقبلت شباكه ثلاث مرات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أضاف سكولز: «حقًا؟ حسنًا، ليفربول لديه أفضل قلب دفاع، بينما مانشستر سيتي لديه لاعبان رائعان، أعتقد أن مانشستر يونايتد لديه لاعبان جيدان حقًا. أعتقد أن تشيلسي ربما يكون الأضعف من بين الأربعة الأوائل دفاعًا».

وسيواجه تشيلسي فريق نيوكاسل يونايتد يوم السبت المُقبل قبل السفر إلى السويد لمواجهة مالمو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

المصرى اليوم

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