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استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، السفير اللبناني لدى المملكة احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان أصدرته، الأربعاء، ونشرته صفحتها الرسمية عبر موقع «تويتر»، أنها «سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي التي وصفتها بأنها مسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا«

وأثارت تصريحات لجورج قرداحي حول حرب اليمن خلال برنامج «برلمان الشعب»، موجة جدل في الأوساط السعودية الإماراتية.

وعرض البرنامج في موقعه الالكتروني وعلى «يوتيوب»، مقابلة مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل توليه وزارة الإعلام، والتي انتهت بحجب الثقة من قبل الأعضاء قبل تحويلها إلى استفتاء شعبي حيث يقوم المشاهدون بالتصويت.

وخلال المقابلة، اعتبر قرداحي، أنّ مليشيات الحوثي المنضوية تحت اسم جماعة «أنصار الله»، يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد، مشيراً إلى أنّ «الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف».

وقال إنّ «الحوثي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات».

وزاد من حدة انتقادات السعوديين لجورج قرداحي خاصة أنه ظهر في حلقة تاريخية من البرنامج خلال فعاليات موسم الرياض واحتفالا بمرور 30 عام على تأسيس القناة منذ أيام قليلة.

وأعاد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، نشر رابط الحوار على حسابه الرسمي على موقع التدوينات «تويتر»، ما يشير إلى أن أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين المملكة ولبنان.

ونسبت بعض التغريدات على موقع تويتر تصريحات لجورج قرداحي قوله: «لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء».

من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب مثاتي، مساء أمس الثلاثاءـ رفضه تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن موقف السعودية والإمارات من حرب اليمن

وقال «ميقاتي» في تصريحات أبرزتها قناة «العربية» إن «لبنان متمسك بالروابط العربية، مؤكدا إدانته لأي تدخل في الشؤون السعودية الداخلية من اية جهة«.

ورغم تصريحات رئيس الوزراء اللبناني، إلا أن مجلس التعاون الخليجي، عبًر خلال بيان رسمي اليوم عن رفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، مطالبا قرداحي بالاعتذار، والحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها من هذه التصريحات.

وفي بيان لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، أعرب​ نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن «رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي اعتبر أنها :» تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن».

وانتقد الحجرف تصريحات قرداحي حول حرب اليمن والتي قال عنها أن «الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف» قبل توليه الحقيبة الوزاررية، قائلًا إن: «تعرض الوزير اللبناني لكل من المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حديثه متهما إياهم بالاعتداء على اليمن، في الوقت الذي يعمل التحالف العربي لدعم الشرعية على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014».

وأضاف بيان التعاون الخليجي أن: «الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي طالب وزير الإعلام اللبناني بالرجوع إلى الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية للشعب اليمني في كافة المجالات والميادين، وذلك بهدف الوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

واستنكر البيان ما قاله إن «دفاع وزير الإعلام اللبناني عن جماعة الحوثي الانقلابية في الوقت الذي يتجاهل فيه تعنت الحوثي ضد كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الازمة اليمنية، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي المملكة العربية السعودية بالصواريخ والمسيرات، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي أبناء الشعب اليمني الأعزل وتمنع وصول المساعدات الإغاثية للمناطق المنكوبة».

وطالب البيان قرداحي «بالاعتذار عما صدر منه من تصريحات مرفوضة» مشددًا على أن: «على الدولة اللبنانية أن توضح موقفها تجاه تلك التصريحات».