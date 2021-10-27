مفتي لبنان: دياب لا يخضع إلا لـ"مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء"

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جى بي سي نيوز :- قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، الثلاثاء، إنه "لا يرضى" بأن يخضع رئيس الحكومة السابق حسان دياب، إلا لـ"المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، رافضًا مثوله أمام التحقيق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لدار الفتوى في لبنان، عقب استقباله دياب اليوم، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وذكر البيان أن "المفتي دريان حريص على تحقيق العدالة، وأن يؤخذ بعين الاعتبار أن الرئيس دياب يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب ما نص عليه الدستور اللبناني، ولا يمكن أن نرضى بغيره إلا بعد تعديل في البرلمان".

و"المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" هو محكمة خاصة تتألف من 7 نواب و8 قضاة، ويتم توجيه الاتهام من جانب البرلمان فقط.

وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، ادعى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب و10 مسؤولين وضباط آخرين بينهم نائبان من حركة "أمل" (حليفة حزب الله) هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان).

إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، وعلى رأسها جماعة "حزب الله" التي اعتبر زعيمها حسن نصر الله، أن تحقيقات البيطار "مسيسة" و"لا توصل إلى الحقيقة".

وأضاف بيان دار الفتوى، أن "موقف المفتي دريان من جريمة تفجير مرفأ بيروت لا يتغير بتغيير الزمان والمكان، إما رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء أو اعتماد المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أسفر عن مصرع 217 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.

المصدر : الاناضول