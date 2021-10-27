عصر «الفوضى المناخية».. أزمات بيئية «خطيرة» تهدد حيوانات العالم

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يستمر ارتفاع درجة الحرارة من القارة القطبية الشمالية إلى إفريقيا، بينما تتأثر الحياة البرية بشدة جراء هذه «الفوضى المناخية».

تؤثر سخونة الأرض على الخصوبة والمناعة والسلوك، وغالبًا ما تأتى بعواقب وخيمة قاتلة، فى حين تتزايد المشكلات سوءا.

أعراض كثيرة ناجمة عن تأثير الحرارة على الجسم البشرى، تم توثيقها جيدًا مثل إفراز العرق بغزارة والإصابة بالصداع والإرهاق والجفاف، حيث ترتفع درجات الحرارة سنويًّا، ما يضعنا فى حاجة إلى تغيير الأسلوب الذى نحيا به وأن نبتكر مناطق أكثر برودة توفر ملاذًا من الحرارة.

ولكن ماذا عن الحياة البرية؟ سؤال طرحه قسم «عصر الانقراض» فى تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، بشأن المخاطر التى تهدد المخلوقات والبيئة الحيوانية جراء التغيرات المناخية.

وقال التقرير: «نعلم أن الانقراض الجماعى سوف يصبح أكثر شيوعًا مع اكتساح موجات الحر للأنظمة البيئية البرية والبحرية، غير أن الزيادات المفرطة فى درجات الحرارة، والتى تشكل مزيدًا من الصعوبة فى دراستها، تؤدى إلى الإضرار بجميع سكان كوكبنا تقريبًا».

وأشار التقرير إلى أنه تم فى مطلع العام الجارى نشر دراسة للمرة الأولى حول تأثير ضغط الحرارة على طيور البحر بالقارة القطبية الشمالية.

والطيور البحرية هى مجموعة الطيور التى ترتبط معيشتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالحياة البحرية، يتم تصنيفها حاليًّا إلى 275 نوعًا تنتمى إلى 8 عائلات، ويعتبر الوسط البحرى مؤثرًا على وسطها البيولوجى والبيئى بدرجة متفاوتة.

ولفت التقرير إلى أن الدراسة التى أجريت على الأنواع الحيوانية فى ذلك الركن من العالم، تناولت عمليات التكيف مع البرد، وهو أمر طبيعى، ولكن فى عصر «الفوضى المناخية» فإن تعلم سبل العيش والتكيف مع الحرارة هو التحدى الجديد.

وقال التقرير إن عالمة الأحياء بجامعة مكجيل بمونتريال كندا، إيميلى تشوى، أخذت تدرس إحدى مستعمرات طيور المور السميكة المنقار على منحدرات جزيرة الساحل فى خليج هدسون بعد تقارير عن نفوق الطيور فى أعشاشها فى الأيام الدافئة.

وتقضى هذه الطيور ذات اللون الأسود أشهر الصيف على المنحدرات تحت أشعة الشمس الكاملة مع القليل من الظل بينما يتناوب الذكور والإناث العمل لمدة 12 ساعة الرقود على البيض.

وطائر المور هو أحد أنواع طيور الأوك الكبيرة، والمعروف أيضًا باسم المور رفيع المنقار فى أمريكا الشمالية، وله توزيع محيطى فى المياه المنخفضة فى القطب الشمالى فى شمال المحيط الأطلسى وشمال المحيط الهادى.

كما يقضى طائر المور معظم وقته فى البحر، حيث يأتى فقط إلى الأرض للتكاثر على شواطئ الصخرية أو الجزر.

وعندما يترك الكبار العش من أجل التبريد، يتعرض البيض والكتاكيت لمزيد من أشعة الشمس والحيوانات الضارية، ومن ثم يمكن فقد الكثير من الصغار.

ولفت التقرير إلى أن مستوى التمثيل الغذائى المرتفع لدى هذه الطيور يرفع درجة حرارتها ويجعلها ساخنة عندما تغوص فى المياه، التى تصل 8 درجات أو أكثر برودة من ذلك، ومن ثم عندما تواجه درجات حرارة 21 سلسيوس، فإن هذه الطيور تظل تقاوم كى تحتفظ ببرودة جسمها، بينما تلهث وترفع أجنحتها، وفقا للدراسة المنشورة فى مجلة علم الأحياء التجريبية، التى أشارت إلى أنه مع ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالى بمعدل ضعف المعدل العالمى، أصبحت درجات الحرارة هذه شائعة بشكل متزايد.

وقالت إيميلى تشوى: «عندما قارنا البيانات لدينا، تمكنا فى حقيقة الأمر من عقد مقارنات فقط بين الأنواع الصحراوية التى تكيفت جيدا مع الحرارة»، منبهة إلى أن معظم العمل الذى تم إنجازه على الفسيولوجيا الحرارية فى الأنواع القطبية الشمالية، ركز على الاحتفاظ بدرجة الحرارة.

وأضافت أن طيور المور متكيفة مع البرد، وهى متخصصة بشكل أساسى فى البيئات القطبية الشمالية، لذا فهى حساسة للغاية وقد تكون طيور الكنارى فى منجم الفحم وذلك بسبب تأثيرات التغيرات المناخية.

وأكد التقرير أن الحيوانات حول العالم، والتى تخضع للتغيرات البدنية، تغير سلوكها، فطيور المور، على سبيل المثال، تقضى مزيدا من الوقت فى السباحة بالمياه كى تبرد جسمها، وتترك بيضها مكشوفًا أمام طيور النورس والثعالب، فالبنسبة للأبوين، يعتبر هذا الأمر مقايضة بين الاحتفاظ بدرجة كافية من البرودة لتجنب ضغط الحرارة وحماية صغارهما.

وقال التقرير إن كثيرا من الطيور التى تتوافر فيها الشروط البيئية المشابهة تتعرض للخطر والتى من بينها طيور الغاق.

وتعد الغاقيات فصيلة حيوانية تتبع رتبة البجعيات، وتضم طيورا متوسطة الحجم وذات ريش داكن، ولها أعناق طويلة ورفيعة، ومناقير معقوفة النهاية، والأرجل قصيرة وأقدامها ذات سطح واسع، وتشمل نحو 40 نوعا مختلفا موزعة فى العالم سواء على شواطئ البحار أو الجزر، ويتألف طعامها الرئيسى من الأسماك، حيث تلتقطها بالغطس تحت السطح.

وحذر بحث منشور فى مجلة «كونسيرفيشن فيسيولوجى» من أن هذه الطيور المعرضة للخطر تواجه ارتفاع درجة الحرارة المفرط عندما ترقد على البيض على منحدرات صخرية مكشوفة فى جنوب إفريقيا، حيث يشكل ذلك كثيرا من الضغط على الكبار.

وقال الدكتور هنرى هاكينين، من جمعية علم الحيوان بلندن، إن الكبار منها تضطر إلى مغادرة العش حصولًا على درجة حرارة باردة، ومن ثم يتعرض البيض والكتاكيت للشمس والضوارى، مما يؤدى إلى فقد الكثير منها خاصة فى الصيف الساخن.

ولفت التقرير إلى أن كثيرا من الحيوانات تواجه تحديات مشابهة، حيث توضح الدراسة أن الدببة البنية التى تعيش فى درجات حرارة أكثر سخونة فى ألبرتا، كندا، ومن ثم تبحث عن مناطق خضراء أكثر ظلا وانغلاقا، بينما تكون الدببة البنية فى اليونان أكثر ميلًا إلى النشاط ليلا، مشيرا إلى أن هذه التغيرات لها نتائج غير مباشرة وتعتبر بديلا لقضاء وقت أقل من البحث عن الطعام أو الحيوانات المفترسة.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن ارتفاع الحرارة يعتبر أزمة فى حد ذاته، إلا أن السبب الحقيقى فى الوفاة يتمثل فى تغير السلوك الذى يؤدى إلى تعرض الحياة البرية إلى مزيد من الضعف فى بيئاتها.

وأعربت الباحثة بمعهد «زد إس إل» لعلم الحيوان، دانيلا رابايوتى، عن اعتقادها بأن ضغط الحرارة يعتبر سببًا كبيرًا وواضحًا جدًّا، ولكنه يشكل الحد الأقصى لتأثيرات التغير المناخى، والحالة الأكثر سوءا فى الوقت نفسه.

ويركز بحثها على الكلاب البرية المعرضة للخطر، والتى تتكيف جيدا مع الحرارة، بخلاف الطيور القطبية الشمالية، غير أن ارتفاع درجات الحرارة يحول دون سعيها إلى الصيد بينما يتراجع معدل بقاء الكلاب على قيد الحياة.

وفى هذا الصدد، قالت رابايوتى إنهم يحصلون على كثير من الطعام لأنها لديها وقت أقل للصيد.

وأكد التقرير أن فقد البيئة الطبيعية سبب رئيسى فى تدهور قدرة الحياة البرية على الاستجابة للأزمة المناخية، مشيرا إلى أن البشر قاموا بتدمير عدد كبير من البيئات الطبيعية بينما صار كثير من سكانها من الحيوانات البرية مشردًا وعاجزًا عن الحركة أو العثور على مناطق أكثر برودة كرد فعل على التغيرات التى وقعت فى بيئاتها.

فى حين فقدت الكلاب البرية والذئاب الإثيوبية والذئاب الحمراء والنمور والأسود والفهود أكثر من 90٪ من نطاقاتها.

وهو ما علقت عليه رابايوتى بالقول إن الحيوانات تعانى عندما تعجز عن فعل أى شىء، قد ترى علاقة تبادلية بين مدى فقد الأنواع الحيوانية ومدى صعوبة تضررها جراء التغير المناخى.

ونبه التقرير إلى أن النحل ينطلق فى أسراب صوب المياه أثناء القحط الشديد فى جنوب إفريقيا، حيث وجدت الدراسات التى أجريت على النحل الطنان أنها حساسة وضعيفة للغاية أمام درجات الحرارة الشديدة.

وألمح إلى أن الحرارة تعمل على إعادة هيكلة التركيبة السكانية بأساليب لا نفهمها حتى الآن لأننا لم نكن نسعى إلى فهمها، فعلى سبيل المثال، كان البحث العلمى الذى أجرى فى 2020 يشير إلى أن توسع أو انحسار انتشار أنواع النحل الطنان يمكن أن يكون جراء مقاومتها ضغط الحرارة أثناء أحداث الطقس الشديدة.

وأكد أن البحث مازال فى بداية فهم الكيفية التى تؤثر بها الحرارة على الأنظمة البيئية، منبهًا إلى أن الضغوط التى تتسبب فيها درجات الحرارة الساخنة يمكن أن تتسبب فى جميع أنواع المشكلات والتى تشمل نمو الكائنات الحية والخصوبة والمناعة والوفاة وتغيرات السلوك.