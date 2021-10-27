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للمرة الثانية.. مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان حول أحداث السودان

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للمرة الثانية.. مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان حول أحداث السودان للمرة الثانية.. مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان حول أحداث السودان

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فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية في التوافق على اعتماد بيان بشأن أحداث السودان بسبب تباين الآراء، وتأتي هذه الجلسة بعد فشل مجلس الأمن، في اجتماعه أمس في إصدار بيان موحّد بشأن موقفه، مما يحدث في الخرطوم.

وكان قد رحب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بالإفراج عن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وإطلاق سراحه من الاحتجاز.

وقالت الخارجية في بيان، إن بلينكن خلال الاتصال مع حمدوك، عاود التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين المعتقلين، وفقا لوكالة الأنباء «رويترز».

ودافع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان عن سيطرة القوات المسلحة على السلطة قائلا إنه أطاح بحكومة حمدوك لتجنب حرب أهلية.

المصرى اليوم

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