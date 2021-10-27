«النيابة الإدارية» تعلن مواعيد إجراء الكشف الطبي على المعاونين الجدد

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أعلنت هيئة النيابة الإدارية، الأربعاء، موعد إجراء الكشف الطبي على المعاونين الجدد من دفعتي 2013 و2014.

وقالت الهيئة إنه تقرر إجراء الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة أيام السبت والأحد والإثنين 30 و31 أكتوبر الحالي و1 نوفمبر المقبل.

وشددت الهيئة على الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك بطاقة دفع إلكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.

كما وجهت الهيئة بمراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة، موضحة أنه لا توجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار إليها، ولن يتم تسليم العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه في المواعيد المقررة.