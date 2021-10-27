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"الراجحي" يجري لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء العمل في دبي

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"الراجحي" يجري لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء العمل في دبي "الراجحي" يجري لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء العمل في دبي
في إطار تعزيز العلاقات الدولية والاطلاع على التجارب المختلفة

‬التقى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مدينة دبي، وزير العمل والتوظيف الفلبيني سلفستر بيلو، وزير القوى العاملة الإندونيسية إيدا فوزية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية موراليدران.

وشهدت اللقاءات، المنعقدة على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري السادس لدول حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، المنعقد خلال يومي 26 - 27 أكتوبر 2021م في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مناقشة عدد من الموضوعات العمالية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن خطط الوزارة لتعزيز العلاقات الدولية والاطلاع على التجارب المختلفة في المجالات المشتركة، واستعراض خطط المملكة في تطوير سوق العمل ليواكب الأسواق العالمية، إضافة لخطط ومستهدفات التنمية المستدامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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