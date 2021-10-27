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الأمن البيئي يضبط مخالفين لارتكابهم مخالفات صيد

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الأمن البيئي يضبط مخالفين لارتكابهم مخالفات صيد الأمن البيئي يضبط مخالفين لارتكابهم مخالفات صيد
عُثر بحوزتهم على بندقيتَي رش وشباك وأدوات للصيد

الأمن البيئي يضبط مخالفين لارتكابهم مخالفات صيد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عشرة مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات صيد دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة، وعُثر بحوزتهم على بندقيتَيْ رش "شوزن"، وبندقيتين هوائيتين، وشباك وأدوات للصيد، وذخائر، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة استخدام الشباك في الصيد غرامة تبلغ "100" ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش "100" ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة "10" آلاف ريال، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحثّ الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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