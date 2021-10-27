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"الرويلي" يرأس وفد المملكة في اجتماع اللجنة العسكرية العليا بمجلس التعاون

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أشاد بالحرص على تعزيز مسيرة التعاون والمضي بالتكامل العسكري الخليجي

ترأس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة رؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول المجلس، الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجية، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تحظى بالاهتمام والمتابعة وصولاً بها إلى كل ما من شأنه تعزيز المصالح، والتطلعات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دول المجلس، وبما يحقق متطلبات منظومة مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات العسكرية، والتأكيد على العمل المشترك لدول المجلس بما يحقق الرؤى والتطلعات وتسخير جميع الإمكانيات للعمل العسكري الخليجي المشترك.

وألقى رئيس هيئة الأركان العامة كلمةً بمناسبة استضافة المملكة العربية اجتماع الدورة القادمة، نقل لهم تحيات وتقدير سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو نائب وزير الدفاع.

وأشاد بحرص رؤساء الأركان بدول المجلس ودعمهم الكبير لتعزيز مسيرة التعاون والمضي بالتكامل العسكري الخليجي المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، على الرغم من التحديات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا "كوفيد-19".

كما أعرب عن شكره للجهود التي تبذلها الشؤون العسكرية بالأمانة العامة في التحضير والتنسيق لاجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك.

وقد حضر الاجتماع كبار ضباط القوات المسلحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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