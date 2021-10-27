رئيس شركة مياه سيناء يتفقد محطات تحلية شرم الشيخ وجنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، الأربعاء، جولة تفقدية في جنوب سيناء شملت زيارة محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة إنتاجية 10 آلاف م3/ يوم، لمراجعة كمية المياه المنتجة وكذلك العينات التي يتم فحصها بصفة دورية على مدار اليوم بواسطة المعمل المركزي بالشركة خلال الفتره الأخيرة.

وأكد عرفة أهمية متابعة الحالة الفنية للمحطات والروافع والخطوط الناقلة أثناء تفقده لمحطة رافع مياه طور سيناء «الرئيسية» لمتابعة حسن سير وانتظام العمل ومتابعة أعمال خطة الصيانة الدورية.

وشدد عرفة على تذليل كل العقبات الفنية التي قد تؤثر على انتاج المحطات، مع إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري، وحل جميع مشكلات المواطنين بشكل فوري.

كما تفقد محطة تحلية مياه البحر بمدينة طور سيناء طاقة ٣٠ ألف متر مكعب/يوم، في إطار خطة الشركة لتوفير إمدادات المياه للمدينة في ظل ما تشهده المدينة من توسعات عمرانية.