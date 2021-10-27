وكيل «زراعة الفيوم» يوجه بتحديد المساحات المنزرعة بجميع المحاصيل(تفاصيل)

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عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم اجتماعا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية لمسئولي الإحصاء والحيازة والإرشاد ومركز المعلومات والكارت الذكي بالمديرية والمراكز، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بالكارت الذكي وتصنيفها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة وبذل أقصي جهد في منظومة الكارت الذكي، حيث يستطيع المزارع حاليا استخدامه في سداد كافة الفواتير والمشتريات بعد اضافة خدمة المدفوعات «ميزة» للكارت.

و افتتح وكيل الوزارة الإجتماع الذي حضره مسؤولي الزراعة بالفيوم قائلا ضرورة ضبط الزمام الكلي والمنزرع والإستقطاعات بزمام كل جمعية وعلى مستوى المركز وتحديد المساحات التابعة للجهات الإعتبارية والجهات الإستثمارية بكل مركز من حيث المساحة والجمعية التابع لها والتنبيه على دقة البيانات المرسلة بخصوص التقدم في الزراعات ووصولها في الموعد المحدد لسرعة إعداد البيان الخاص بالوزارة ومطابقة البيانات الواردة للمديرية من مسؤول الإحصاء والحيازة ومفتش الإرشاد بكل إدارة.

واضاف وكيل وزارة زراعة الفيوم من الضرورى اشتراك الإرشاد مع الإحصاء في تسجيل البيانات الخاصة بالأصناف ومعدلات الإنتاج للفدان والإلتزام في إعداد البيانات بالنماذج المعدة لملئ البيانات الشتوى والصيفى والنيلى والتنبيه على أن التأخير في إرسال البيانات أوعدم الدقة يتحمل المسؤول عن هذه البيانات المسئولية القانونية ومطابقة البيانات بين الإئتمان والإصلاح وخاصة في بلاغات المخالفين لزراعة الأرز حتى لايحدث ازدواجية للبلاغات والتأكيد على دقة البلاغ النهائى للزراعة ووصوله في الموعد المحدد ولايضاف أي مساحات بعد البلاغ النهائى.

واختتم حديثه قائلا إنه لابد التنبيه بمراجعة البيانات الواردة من الإدارات بخصوص الخضار والطبى العطرى للتأكد من صحتها وإنشاء مجموعة على تطبيق الواتس لمسئولى الإحصاء والحيازة على مستوى المراكز والإصلاح والإستصلاح لمتابعة المستجد من التعليمات وسرعة إرسال البيانات والتنبيه على رؤساء أقسام الحيازة بالإدارات والإصلاح والإستصلاح ومسئولى كارت الفلاح إحضار البيانات المطلوبة لكارت الفلاح صباح الخميس 28/10/2021