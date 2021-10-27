أخبار عاجلة

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله -
بالصور.. جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26 -
في أيامه الأولى.. مبيعات مزاد حفر الباطن للإبل تتجاوز الـ٢٠ مليون ريال -
النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية -
الهلال: عملية "غضروف الركبة" ناجحة لـ"عطيف" -
قبل مباراة شاختار .. هل أصبح سانتياجو برنابيو «نحس» ريال مدريد ؟ -
وزير خارجية لبنان: بيروت لم ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة -
بعد طلب الدعاء لوالدتها.. نورهان: «مع ماما في المستشفى ومش هقدر أتكلم» -
يستعرض نماذج حية من الأعمال.. بدء بث الحلقات المسجلة لـ«شاعر المليون» بموسمه الـ10 -
إصدارات جديدة في «المهرجان المسرحي لشباب الجنوب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سفارة في بلجراد تستقبل أسقف وسط أوروبا فى زيارته الأولى إلى صربيا

Print
سفارة مصر في بلجراد تستقبل أسقف وسط أوروبا فى زيارته الأولى إلى صربيا سفارة في بلجراد تستقبل أسقف وسط أوروبا فى زيارته الأولى إلى صربيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سفير في بلجراد عمرو الجويلي، الأنبا جوفاني أسقف وسط أوروبا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في زيارته الأولى إلى صربيا، حيث تناول اللقاء تعزيز قنوات التواصل، فضلاً عن رعاية الجالية المصرية بمختلف أنحاء صربيا.

في سياق متصل، أشار «الجويلي» إلى سابق مقابلته مع بطريرك الكنيسة الارثوذكسية الصربية «بروفيري» التي تطرقت إلى تنظيم عدة أنشطة للتعريف ببعض جوانب الموروث الثقافي المصرى، خاصةً إقامة معرض صور «الكنائس ضمن روائع العمارة المصرية» التي أصدرها قطاع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة، وبرامج إحياء رحلة العائلة المقدسة التي تقوم بها وزارة السياحة، وتنظيم عرض خاص للفيلم الوثائقي الصادر عن وزارة الآثار عن دير «القديس أنطونيو» باعتباره الدير الأقدم في العالم، وإمكانية أدراجه ضمن برامج الزيارة التي يقوم بها السياح الصرب إلى محافظة البحر الأحمر.

وأضاف سفير مصر لدى صربيا أنه سيتم تنظيم تلك الأنشطة في شهر ديسمبر المقبل احتفالاً بأعياد الميلاد المجيدة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يطلع على نتائج زيارة مدبولي لجناح مصر في إكسبو 2020 دبي

السيسي يطلع على نتائج زيارة مدبولي لجناح مصر في إكسبو 2020 دبي

مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر

مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر

محافظ مطروح يقدم الشكر لصندوق «تحيا مصر» لتعاونه المثمر

محافظ مطروح يقدم الشكر لصندوق «تحيا مصر» لتعاونه المثمر

سفير مصر في باريس يلتقى مع الطلاب المصريين المبعوثين لفرنسا

سفير مصر في باريس يلتقى مع الطلاب المصريين المبعوثين لفرنسا