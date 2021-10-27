أخبار عاجلة

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله -
بالصور.. جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26 -
في أيامه الأولى.. مبيعات مزاد حفر الباطن للإبل تتجاوز الـ٢٠ مليون ريال -
النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية -
الهلال: عملية "غضروف الركبة" ناجحة لـ"عطيف" -
قبل مباراة شاختار .. هل أصبح سانتياجو برنابيو «نحس» ريال مدريد ؟ -
وزير خارجية لبنان: بيروت لم ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة -
بعد طلب الدعاء لوالدتها.. نورهان: «مع ماما في المستشفى ومش هقدر أتكلم» -
يستعرض نماذج حية من الأعمال.. بدء بث الحلقات المسجلة لـ«شاعر المليون» بموسمه الـ10 -
إصدارات جديدة في «المهرجان المسرحي لشباب الجنوب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ بني سويف يتابع قافلة تطعيم العاملين ابلديوان العام والوحدات المحلية بلقاح كورونا

Print
محافظ بني سويف يتابع قافلة تطعيم العاملين ابلديوان العام والوحدات المحلية بلقاح كورونا محافظ بني سويف يتابع قافلة تطعيم العاملين ابلديوان العام والوحدات المحلية بلقاح كورونا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملة تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح ، والتي انطلقت اليوم، ويقوم على تنفيذها فريق طبي متنقل من مديرية الصحة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية متميزة والحفاظ على صحة العاملين بالحصول على اللقاح في سهولة ولحمايتهم من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة مُراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الحملة.

أشار المحافظ إلى أن تلك الفرق المتنقلة يتم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية الصحة والإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة، لتوجيه عدد من الفرق الطبية المتنقلة بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتطعيم العاملين بها بلقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى تكليفاته للتنفيذيين من رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بتسهيل عمل تلك القوافل لتحقيق الأهداف المرجوة منها والقيام بعملها على أكمل وجه.

ومن ناحيته، قال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتوزاي مع استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

فيما أضاف أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم، فقد تم إخطار الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لها،وإرسال مضمون قرار مجلس الوزراء،والذي سيتم العمل به بداية من 15 نوفمبر المقبل،والمتضمن حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الاداري للمحافظة وكذا المواطنين المترددين على تلك الجهات،إلى مقار العمل إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيرس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدرها الجهة الإدارية المختصة أوتقديم شهادة في بداية أيام العمل«من كل أسبوع»بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر

مصر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر

مصر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر

مصر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر

58 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

58 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

تركيا تسجل نحو 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تسجل نحو 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة