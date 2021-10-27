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"مستقبل الاستثمار" تناقش إعادة النظر في لوجستيات إنشاء البنية التحتية

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"مستقبل الاستثمار" تناقش إعادة النظر في لوجستيات إنشاء البنية التحتية "مستقبل الاستثمار" تناقش إعادة النظر في لوجستيات إنشاء البنية التحتية
خلال جلسة شارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات

تطرقت جلسة "إعادة النظر في لوجستيات إنشاء البنية التحتية" ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة حاليًّا بالرياض، إلى زيادة الضغط على التقنية بشكل عام، والعمل عليها لتقويتها واستدامتها لجميع الأعمال سواء في النظم الإدارية أو التجارية.

وتناولت الجلسة التي شارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية عليان محمد الوتيد, والرئيس التنفيذي لمجموعة Egis لوران جيرمان, وعدد من أصحاب الشركات العالمية، كيفية إيجاد طريقة لا تستخدم الكربون وتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة للحفاظ على السلامة البيئية والإنسانية وعدم الإضرار بالمناخ، ووضع بنية تحتية جيدة خاصة الخدمات اللوجستية وتطوير المشاريع النظيفة مثل مشروع البحر الأحمر الذي يتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية.

وأشار المشاركون إلى أن استخدام الطاقة الشمسية يعد فائدة كبيرة لدول كثيرة يجب أن تستفيد منها لخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الاستدامة البيئية والبشرية والاعتماد على السيارات الكهربائية؛ لأن تلك الجوانب تتعلق بالمستقبل، واستخدامها يعد الأمثل لجميع المدن وستصبح مدنًا ذكية، وستدعم أيضًا الاستثمار البشري وتوفير وظائف كثيرة عن طريقها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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