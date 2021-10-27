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ألبانيا تمنح "آل الشيخ" درع المشيخة الإسلامية

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ألبانيا تمنح "آل الشيخ" درع المشيخة الإسلامية ألبانيا تمنح "آل الشيخ" درع المشيخة الإسلامية
لجهوده في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز تعايش الثقافات

ألبانيا تمنح

سلّم رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام لجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، درع المشيخة الإسلامية إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تقديرًا لجهوده في نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين مختلف الثقافات، وتجديده لفهم الخطاب الديني وجهوده في التصدي للجماعات المتطرفة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا الأستاذ فيصل بن غازي حفظي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ووسائل الإعلام الألبانية.

وقال رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية بهذه المناسبة: نقدر ونثمن الجهود التي يبذلها وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في نشر الفكر الوسطي والتصدي للإسلام السياسي وحرصه على نشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي الذي تنشده الشعوب عامة، موضحًا أن هذا التكريم جاء بإجماع كافة أعضاء المشيخة الإسلامية في ألبانيا الذين يكنون كل تقدير للمملكة ولجهودها الكبيرة في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء.

من جانبه عبّر "آل الشيخ" عن سعادته وفخره بالتكريم من رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، مثمنًا الدور الذي تقوم به المشيخة لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم التسامح والسلام، سائلًا الله للمملكة ولدولة ألبانيا الرخاءَ والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الصديقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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