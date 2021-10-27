وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال التطوير المنشآت في الحسينية ضمن (حياة كريمة)

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، بالمرور على المنشآت الصحية الجاري تطويرها بمركز ومدينة الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تفقد وكيل وزارة الصحة وحدة طب الأسرة بعزبة المناجاة الصغري، ووحدة طب الأسرة بالشيخ بشير، تابع خلالها أعمال رفع الكفاءة والتطوير الشامل للمنشآت الطبية ونسب التنفيذ، ووجه وكيل الوزارة مقاول المشروع بعمل استراحات لائقة للمواطنين، مع عمل صرف لغرف النفايات الطبية الموجودة بهذه الوحدات، كما اطمأن على عدم وجود أي معوقات تؤثر على انتظام العمل، والتأكد من المساحات المتوفرة بما يتناسب مع التصميمات والمعايير الإنشائية للمنشآت الطبية، لتطبيق نموذج التأمين الصحي الشامل بهذه الوحدات، ضمن خطة المبادرة الرئاسية.

وأكد الدكتور هشام مسعود، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، مؤكدا على الدعم المستمر من وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، لافتاً إلى أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.