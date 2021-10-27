رئيس جامعة حلوان يتفقد سير العمل ويتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بجولة للإطمئنان على سير العمل وانتظامه في الجامعة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكيد على تلقي العاملين اللقاح، قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار عملية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم دخول العاملين بالجهات الحكومية إلا بعد تلقي لقاح كورونا.

تضمنت الجولة متابعة لجميع مكاتب ومقرات العمل بالمبنى الإداري ومبنى رئاسة الجامعة وايضا تفقد مقر تطعيمات الجرعة الثانية بلقاح استرازينيكا الإنجليزي للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بقاعة الاجتماعات.

واستمع القائم بعمل رئيس الجامعة لجميع الشكاوى والاقتراحات المقدمة من السادة العاملين لتطوير الجامعة في مختلف المجالات ووعد بحلها وتنفيذها في أقرب وقت ممكن، داعيا الجميع إلى الجد والاجتهاد في العمل والإخلاص فيه لرفعة شأن الجامعة والوطن.

وأكد مهدي أن جامعة حلوان وقياداتها علي أتم الاستعداد لتطبيق كافة الاقتراحات التي تصب في مصلحة الجامعة، لذا تسعى قيادات جامعة حلوان للتواصل الدائم مع منتسبيها لتحقيق التطوير الدائم والمستمر للجامعة، وكذلك متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتلقي التطعيمات لتخفيف حدة الإصابة بفيروس كورونا وتقليل الإصابات بشكل عام.

وقد أبدى العاملين سعادتهم بتواصل قيادات الجامعة الدائم والمستمر وسعيهم الحثيث لتحقيق كافة متطلبات العاملين بكل الإدارات والكليات بالجامعة.