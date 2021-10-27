محافظ بورسعيد يترأس جلسة أعمال المجلس التنفيذي للمحافظة

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ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأربعاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذب بالمحافظة، وأكد أن بورسعيد تشهد طفرة كبيرة في كل المجالات، متطرقا لجهود القيادة السياسية في جعل بورسعيد قاطرة التنمية، فأصبحت باكورة انطلاق مشروع التحول الرقمي، ومشروع التأمين الصحى الشامل، وأول مدينة خالية من العشوائيات، وتنفيذ كبرى مشروعات السياحة والطرق والصناعة والإسكان وغيرها، منوها إلى أن الدولة اتخذت خطوات ثابتة لتنمية شرق بورسعيد على أعلى مستوى، وجاري الانتهاء من اكتمال البنية التحتية في شرق بورسعيد بجميع المجالات.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أهمية مواجهة حروب الجيل الرابع المتمثلة في الشائعات والتى تستهدف تعطيل مسيرة التنمية والنجاح بالدولة المصرية، وزعزعة استقرار المجتمع، مشيرا إلى أهمية وعي المواطنين بجهود الدولة والتغيير الذي شهدته مصر خلال الأعوام القليلة السابقة.

وخلال الاجتماع، صدَّق المجلس التنفيذى على عدة قرارات أهمها الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة تعليم ناشيونال لأبناء الأسر الفقيرة وتكون تعليما مجانيا، ويخصص بها جزء بمصاريف لجميع أبناء بورسعيد، كما وافق على إلغاء القرار رقم 752 لسنة 2017 الصادر لإلغاء تخصيص قطعة الأرض بمنطقة مرسي اللنش القديم لإقامة مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الاتحاد المحلى لنقابات عمال بورسعيد)، والتصديق على مذكرة الإسكان والمرافق بشأن التغلب على العجز في أماكن السيارات داخل جراجات العمارات المخالفة بالمحافظة عن طريق تنفيذ جراجات بديلة بأنظمة ذكية.