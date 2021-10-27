محافظ الإسماعيلية يكرم خامس العالم العربي في مسابقة تحدي القراءة العربية

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كرم اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية، الطالب عبدالرحمن منصور أحمد محمد الطالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الفاروق عمر الثانوية العسكرية، الحاصل على المركز الأول على مستوي الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة للموسم الخامس وشارك فيها ٥٢ دولة.

و مثل عبدالرحمن، مصر في النهائيات أمام ابطال العالم العربي ليحصد المركز الخامس على العالم في المسابقة التي شارك فيها أكثر من ٢١ مليون طالب وطالبة يمثلون ٥٢ دولة عربية وأجنبية بمنافسة ضمت ٩٦ ألف مدرسة بإشراف ١٢٠ ألف مشرف من وزارات التربية والتعليم.

وأشاد المحافظ بالطالب النابغة وما حققه من إنجازات على المستوي الثقافي مؤكدا على تقديره لدور الأسرة في دعم وإبراز موهبة عبدالرحمن.

و أكد «بشارة» أنه يفخر بكون عبدالرحمن منصور من أبناء محافظة الإسماعيلية.. أرض الصمود والأمجاد والتاريخ مشيرا إلى سعادته بإستقبال الطالب وتكريمه كتحفيز له على المضي قدما في إنجازاته.

من جانبه، أعرب عبدالرحمن عن سعادته البالغة بلقاءه مع المحافظ وتكريمه له مؤكدا انه يعتبر هذا التكريم دافعا له لمزيد من التقدم وحافزا للوصول لحلمه بالحصول على جائزة نوبل يوما ما.

و قال عبدالرحمن إنه خلال لقائه مع المحافظ تطرق الحديث حول العملية التعليمية ومعوقاتها وكيفية مواجهة الدروس الخصوصية وألية عودة الطلاب مرة ثانية بالمدارس لإثراء الحياة التعليمية .

و يعد عبدالرحمن منصور هو أصغر عضو نادي أدب على مستوى الجمهورية بعد أن منحت له العضوية بعد كتابته لكتابين ،الكتاب الأول بعنوان الرحلة، والكتاب الثاني بعنوان أمورفيا وتم تكريمه بمؤتمر اليوم الواحد بفرع ثقافة الاسماعيلية مع كبار المبدعين لإنجازه الثقافي وهو يبلغ من العمر ١٦ عام ومن الطلاب المتفوقين على المستوي الادبي والأخلاقي والدراسي وحصل على المركز الأول على مستوي الجمهورية في مسابقة فرسان القراءة التابعة لتوجيه المكتبات، والمركز الأول والمحاور الأفضل في مسابقة كاتب وكتاب الخاصة بتوجيه المكتبات على المستوى الجمهوري ،و المركز الثاني على مستوي الجمهورية في إلقاء الشعر.