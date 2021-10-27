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بينها الخضراوات الحمراء والبرتقالية.. 9 نصائح غذائية من «الصحة» للوقاية من كورونا

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بينها الخضراوات الحمراء والبرتقالية.. 9 نصائح غذائية من «الصحة» للوقاية من كورونا بينها الخضراوات الحمراء والبرتقالية.. 9 نصائح غذائية من «الصحة» للوقاية من كورونا

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واصلت وزارة الصحة والسكان توعيتها للمواطنين لتعزيز الصحة العامة وتقوية المناعة، من خلال صفحتها الرسمية عبر منصاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت «الصحة» نصائح غذائية مهمة لتعزيز الصحة العامة وتقوية المناعة ضد المستجد، من خلال توضيحي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، اليوم الأربعاء، وشملت تلك النصائح:

1. تناول وجبات متوازنة ومتكاملة.

2. يُفضل تناول ثمار الفاكهة كاملة بدلًا من عصير الفاكهة.

3. احرص على شُرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميًا.

4. الزنك من المعادن التي تدعم المناعة وهو موجود في العديد من الأطعمة مثل اللحوم والدواجن والأسماك واللبن والزبادي والبليلة والفول.

5. تجنب مسببات السمنة مثل الوجبات السريعة، والحلويات، والمشروبات عالية السكر.

6. تجنب الإفراط في تناول النشويات، وقلة شرب ، وقلة الحركة.

7. الخضراوات حمراء وبرتقالية اللون غنية بفيتامين (أ) الذي يدعم المناعة مثل الطماطم والفلفل الألوان وقرع العسل والبطاطا والجزر.

8. كوب عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين (ج).

9. الزبادي واللبن مصدرين للبروتين وأيضًا لزنك، تناول كوبًا في الصباح وآخر في المساء ليعزز مناعتك.

المصرى اليوم

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