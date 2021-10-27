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تسلم السفير اللبناني مذكرة احتجاج

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السعودية تسلم السفير اللبناني مذكرة احتجاج تسلم السفير اللبناني مذكرة احتجاج
استدعت وزارة الخارجية سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بعد التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقالت الخارجية في بيان إنه إشارة إلى التصريحات المسيئة من وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها ، فإن وزارة الخارجية إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزا واضحا لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد بيان وزارة الخارجية على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرا لما قد يترب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين فقد استدعت وزارة الخارجية اليوم السفير اللبناني لدى الرياض وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.


الوطن السعودية

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