التحقيق في فضيحة برنامج «بيجاسوس» في الهند بأمر القضاء

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أصدرت المحكمة العليا الهندية أمرها بإجراء تحقيق من خلال لجنة مستقلة فيما إذا كانت الحكومة قامت باستعمال برنامج المراقبة بيجاسوس في «التجسس غير المشروع».

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها اليوم، إن الحكم القضائي جاء «انتصارا» للمعارضة المحلية ونشطاء الحقوق المدنية والصحفيين الذين ظلوا يطالبون بالتحقيق في مواجهة المعوقات التي تضعها الحكومة.

ومن المقرر، حسب التقرير، أن تتشكل اللجنة من ثلاثة خبراء بالأمن السيبراني، حيث يخضع عملها لإشراف قاض متقاعد بالمحكمة العليا، حيث تقدم تقريرها في غضون شهرين.

وأشار التقرير إلى أن القضاة، الذين أعلنوا قراراهم، وجهوا النقد لرفض الحكومة الهندية الإفشاء عن سر استخدام البرنامج، استنادا إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي، مؤكدين أن نيودلهي قدمت نفيا للمزاعم مشوبا بالغموض فحسب.

وأكد القضاة أن الدولة لا يمكنها أن تحصل على «جواز مجاني» في كل مرة تثار فيها مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وذكر التقرير أن المعارضة في الهند اتهمت حكومة ناريندرا مودي بالخيانة و«تدنيس لا يغتفر»، وذلك بسبب تقارير من مشروع بيجاسوس تشكف عن ضم أرقام تليفونات عديد من الصحفيين والنشطاء وأحد مخططي الانتخابات في تسريب بيانات لأرقام تزيد على 50 مليون رقم.

ولفت إلى أن القصص كشفت تفاصيل مئات الأرقام التليفونية الهندية والتي تظهر في سجلات مسربة تضم الأرقام، والتي تشمل رقم زعيم المعارضة راهول غاندي.

يذكر أن شركة «إن إس أو» الإسرائيلية، قامت بتطوير مشروع برنامج بيجاسوس التجسسي وسط تقارير تفيد باختراق البرنامج الهواتف الذكية برسالة نصية واحدة.

في حين شاركت عدة وسائل إعلام ومنافذ إخبارية دولية كبرى، من بينها صحف «واشنطن بوست» الامريكية، و«لوموند» الفرنسية، و«الجارديان» البريطانية في التحقيق الاستقصائي الذي كشف عن محاولات تجسس عبر «بيجاسوس»، طالت عددا من المسؤولين والشخصيات العامة والصحفيين وقيادات المعارضة والناشطين في حقوق الإنسان في بعض الدول، التي نجح بعضها فيما باء البعض الآخر بالفشل.