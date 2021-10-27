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«تموين بورسعيد» تحتفل بحصول أمانى صقر على المركز الأول في مسابقة التميز الحكومي

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«تموين بورسعيد» تحتفل بحصول أمانى صقر على المركز الأول في مسابقة التميز الحكومي «تموين بورسعيد» تحتفل بحصول أمانى صقر على المركز الأول في مسابقة التميز الحكومي

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نظمت مديرية بمحافظة بورسعيد، احتفالا بمناسبة حصول، أمانى صقر رئيس المركز التمويني النموذجي المطور ببورسعيد على درع التمييز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مسابقة التميز الحكومي في دورتها الثانية.

وقام مدير مديرية التموين ناصر ثابت بتكريم جميع العاملين بالمركز، تقديرا لمجهوداتهم داخل المركز وتميزهم خلال المسابقة، والذي يؤكد على أن محافظة بورسعيد رائدة في قطاع الخدمات التموينية، وذلك بعد أن شهد القطاع تطورا غير مسبوقًا ببورسعيد تماشيا مع كافة الأعمال التنموية بالمحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود العاملين في قطاع التموين ببورسعيد تحت قيادة ناصر ثابت مدير مديرية التموين، موجها الشكر للعاملين بالمديرية نظرا لحرصهم على التقدم لمسابقة التميز الحكومى وإبراز مجهودات الدولة في مجال الخدمات التموينية، مشيرا إلى أن المراكز التموينية ببورسعيد شهدت تطورا غير مسبوقًا تماشيا مع التحول الرقمي الجديد، والذي انعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الأداء، والذي يأتي في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية المستمرة لمتابعة وتطوير القطاع التموينى ببورسعيد .

المصرى اليوم

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