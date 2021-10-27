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«الداخلية»: زيارة مرتقبة لبعثات دبلوماسية ومنظمات حقوقية لمركز الإصلاح والتأهيل

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«الداخلية»: زيارة مرتقبة لبعثات دبلوماسية ومنظمات حقوقية لمركز الإصلاح والتأهيل «الداخلية»: زيارة مرتقبة لبعثات دبلوماسية ومنظمات حقوقية لمركز الإصلاح والتأهيل

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أعلنت وزارة الداخلية عن استعدادها لإستقبال وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية لجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل- وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية .
المركز يُعد نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمةً واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقتها مؤخراً .

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي لـ«مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون»، تمهيداً لافتتاحه بشكل متكامل كبديل لعدد من السجون.

كان الرئيس عبدالفتاح قد صرح بأن مصر دولة بها 100 مليون مصري، مضيفا: «نعمل على الحفاظ على حالة الاستقرار، وهناك من يتحدث عكس الاتجاه وتحويل كل شيء لإساءة».

وأضاف الرئيس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري: «سوف نفتتح أكبر مجمع سجون».

وتابع الرئيس: «لو إنسان أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة».

وأكمل السيسي: «المتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا وإصلاحية عالية جدا».

وأوضح: «القضاء متواجد في مجمع السجون وكل شيء متواجد داخل مجمع السجون».

واستطرد الرئيس قائلا: «حتى لو الإنسان أذنب مش هنعاقبه مرتين.. هنعاقبه مرة واحدة أنه بيقضي عقوبة في السجن»، موضحا أنهم سيقدمون رعاية طبية وصحية وإنسانية وثقافية وإصلاحية للسجين، معلقا: «مفيش حركة كتير ويروح في عربية ترحيلات.. كل حاجة هناك، القضاء هناك».

المصرى اليوم

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