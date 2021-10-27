محافظ سوهاج يعقد لقاءاً جماهيرياً لبحث مطالب المواطنين وحل شكواهم

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التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لبحث وحل مشاكل المواطنين.

جرى اللقاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعدد آخر من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، لتلبية مطالبهم.

واستمع محافظ سوهاج، إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات صرف معاش تضامن إجتماعي «تكافل وكرامة»، وطلبات توصيل مرافق، والحصول على فرصة عمل، وغيرها من الطلبات الأخرى التي تمس حياة المواطن السوهاجي.

وأحال المحافظ، بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.