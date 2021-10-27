أخبار عاجلة

قبل مباراة شاختار .. هل أصبح سانتياجو برنابيو «نحس» ريال مدريد ؟ -
وزير خارجية لبنان: بيروت لم ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة -
بعد طلب الدعاء لوالدتها.. نورهان: «مع ماما في المستشفى ومش هقدر أتكلم» -
يستعرض نماذج حية من الأعمال.. بدء بث الحلقات المسجلة لـ«شاعر المليون» بموسمه الـ10 -
إصدارات جديدة في «المهرجان المسرحي لشباب الجنوب» -
مسؤول أمريكي : إيران احتجزت ناقلة في بحر عمان ودور القوات الأمريكية اقتصر على المتابعة -
بالأسماء.. قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة الجمعة المقبل -
في 7 نقاط.. مُلخص تحقيقات النيابة العامة بشأن حادث سفاح الإسماعيلية -
ريال مدريد اليوم مباشر في دوري أبطال أوروبا -
ريال مدريد اليوم مباشر HD ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ سوهاج يعقد لقاءاً جماهيرياً لبحث مطالب المواطنين وحل شكواهم

Print
محافظ سوهاج يعقد لقاءاً جماهيرياً لبحث مطالب المواطنين وحل شكواهم محافظ سوهاج يعقد لقاءاً جماهيرياً لبحث مطالب المواطنين وحل شكواهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لبحث وحل مشاكل المواطنين.

جرى اللقاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعدد آخر من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، لتلبية مطالبهم.

واستمع محافظ سوهاج، إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات صرف معاش تضامن إجتماعي «تكافل وكرامة»، وطلبات توصيل مرافق، والحصول على فرصة عمل، وغيرها من الطلبات الأخرى التي تمس حياة المواطن السوهاجي.

وأحال المحافظ، بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل مباراة شاختار .. هل أصبح سانتياجو برنابيو «نحس» ريال مدريد ؟

قبل مباراة شاختار .. هل أصبح سانتياجو برنابيو «نحس» ريال مدريد ؟

وزير خارجية لبنان: بيروت لم ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة

وزير خارجية لبنان: بيروت لم ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة

إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي لاتهامهما بقتل الزوح في الشرقية

إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي لاتهامهما بقتل الزوح في الشرقية

تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة» إلى 7 ديسمبر

تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة» إلى 7 ديسمبر