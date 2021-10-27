★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران إنه عقب هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم 729 MS من طراز A220-300، تم التأكد من سلبية التهديد عقب مراجعة الإجراءات الأمنية.

وأوضح المصدر أنه تم استقبال الركاب والتعامل مع الموقف من قبل فريق Sat Team وكافة الجهات المعنية لحين الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز واقلاع طائرة بديلة من مطار القاهرة الي مطار موسكو .

كان مصدر مسؤول بالشركة قد أعلن عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 المتجهة الي موسكو بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة، وتم عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بنحو 22 دقيقة، وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.