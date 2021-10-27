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«بنها» أفضل الجامعات العالمية في مجالي الطب والهندسة بالتصنيف الأمريكي

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«بنها» أفضل الجامعات العالمية في مجالي الطب والهندسة بالتصنيف الأمريكي «بنها» أفضل الجامعات العالمية في مجالي الطب والهندسة بالتصنيف الأمريكي

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أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، انضمام الجامعة لقائمة أفضل الجامعات المصنفة دوليا في مجالي الطب والهندسة وفقا لتصنيف «يو إس نيوز الأمريكي 2022».

وقال «سوسة»، في بيان صحفي، الأربعاء، إن جامعة بنها احتلت الترتيب 1068 عالمياً، كما احتلت الترتيب 39 افريقيا والترتيب 13 على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، كما احتلت الجامعة الترتيب 991 في مجال الطب والترتيب 630 في مجال الهندسة.

ووجه سوسة التهنئة لجميع منسوبى جامعة بنها متمنياً المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.

وأضاف دكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ترتيب الجامعة تقدم 114 مركزا على المستوي الدولي عن تصنيف العام الماضي، وأن جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها.

المصرى اليوم

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