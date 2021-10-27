أخبار عاجلة

قبل مباراة شاختار .. هل أصبح سانتياجو برنابيو «نحس» ريال مدريد ؟ -
وزير خارجية لبنان: بيروت لم ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة -
بعد طلب الدعاء لوالدتها.. نورهان: «مع ماما في المستشفى ومش هقدر أتكلم» -
يستعرض نماذج حية من الأعمال.. بدء بث الحلقات المسجلة لـ«شاعر المليون» بموسمه الـ10 -
إصدارات جديدة في «المهرجان المسرحي لشباب الجنوب» -
مسؤول أمريكي : إيران احتجزت ناقلة في بحر عمان ودور القوات الأمريكية اقتصر على المتابعة -
بالأسماء.. قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة الجمعة المقبل -
في 7 نقاط.. مُلخص تحقيقات النيابة العامة بشأن حادث سفاح الإسماعيلية -
ريال مدريد اليوم مباشر في دوري أبطال أوروبا -
ريال مدريد اليوم مباشر HD ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مستقبل الاستثمار" تدعو لتحسين الشفافية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية

Print
"مستقبل الاستثمار" تدعو لتحسين الشفافية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية "مستقبل الاستثمار" تدعو لتحسين الشفافية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية
وضع المشاركون 80 إطاراً لمعاييرها ضمن أعمال منتدى المبادرة بالرياض

أكد المشاركون في جلسة "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: تطوير المقاييس والعمليات لتحقيق اعتماد واسع النطاق للأعمال المستدامة" المنعقدة اليوم، ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار أنه يجب وضع 80 إطاراً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومعايير إعداد التقارير، التي تتضمن جميعها جوانب مختلفة من الاستدامة وتستخدم منهجية تقييم مختلفة في أنحاء العالم.

ودعا المشاركون في الجلسة إلى تحسين الشفافية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والدمج الكامل للشؤون المالية وغير المالية وإعداد تقارير عن الاستدامة وتقليل التحيز ضد الأسواق الناشئة لضمان استدامة أفضل للسوق بشكل عام ليتماشى مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى بصورة أكثر اتساقاً مع أهداف الأمم المتحد للتنمية المستدامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26

بالصور.. جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26

في أيامه الأولى.. مبيعات مزاد حفر الباطن للإبل تتجاوز الـ٢٠ مليون ريال

في أيامه الأولى.. مبيعات مزاد حفر الباطن للإبل تتجاوز الـ٢٠ مليون ريال

النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية

النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية

الهلال: عملية "غضروف الركبة" ناجحة لـ"عطيف"

الهلال: عملية "غضروف الركبة" ناجحة لـ"عطيف"