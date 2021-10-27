إطلاق النسخة الأولى من جائزة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للإنسانية

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تحت شعار ترك أثر إيجابي على الإنسانية وكيفية الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً

‬منحت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم النسخة الأولى من جائزة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للإنسانية لكل من الناشطة الدولية المدافعة عن حقوق المرأة والطفل دامي غراسا ماشيل، ولصاحبة الأنشطة الإنسانية غلوريا غاينور.

وألقت الناشطة ماشيل خطاباً افتتاحياً وعقدت لقاءً مفتوحاً على الهواء مع سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان حول أهمية الاستثمار في الإنسانية.

ودامي غراسا ماشيل هي السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب إفريقيا؛ ورئيسة صندوق غارسا ماشيل، وناشطة في المجال الإنساني ومدافعة عن حقوق المرأة والطفل على المستوى الدولي.

فيما تعمل "غاينور" لعدة جمعيات خيرية، وتركّز بشكل خاص على مساعدة الأفراد على التغلب على المرض والحزن، والأشخاص الناجين من المآسي الوطنية التي تعصف ببلدانهم الذين يحاولون استئناف حياتهم بعدها.

وتعكس جائزة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للإنسانية جدول أعمال المؤسسة التي ترفع شعار ترك أثر إيجابي على الإنسانية وكيفية الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لصالح الإنسانية.

ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية تساعد في تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية تساعد في رعاية ألمع العقول وتحويل الأفكار الجادة إلى حلول واقعية في خمسة مجالات أساسية هي: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس إن الجائزة هي نوع من التقدير للأفراد البارزين الذين تركوا أثراً إيجابياً على الإنسانية ونريد الاحتفاء بإنجازات هؤلاء الأشخاص وجهودهم التي بذلوها طوال حياتهم في العديد من المجالات مثل الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، والتعليم، والتنمية، إضافة إلى الفن والثقافة.

وكان الإعلان عن اسمي أول فائزتين بالجائزة قد جرى خلال فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية".