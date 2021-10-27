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"صحة حائل" تصدر 10 تراخيص لمنشآت خاصة جديدة

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خلال شهر سبتمبر 2021

أصدرت صحة حائل ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 10 تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة، خلال شهر سبتمبر 2021.

وأوضحت صحة حائل أنها أصدرت سبعة تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة ترخيص "مبدئي"، وثلاثة تراخيص "نهائية" لمنشآت صحية خاصة.

كما أصدرت 16 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، وأيدت منح 14 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت ثلاثة إجراءات نقل ملكية وموقعًا لمنشآت صحية خاصة.

وأشارت إلى أنها استقبلت سبعة طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت ثمانية بلاغات لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص.

وأصدرت ستة قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وتسجيل ثلاثة نشاطات إضافية لمؤسسات صحية خاصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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